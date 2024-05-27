TSO’nun ev sahipliğinde düzenlenen “Dijitalleşen Dünyada Markalaşan Kadınlar – Girişimcilik” isimli söyleşi büyük ilgi gördü. İl Kadın Girişimciler Kurulu’nun Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve TSO işbirliğinde yürüttüğü “Avrupa İşletmeler Ağı” Projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak Gliparis Kurucusu Öznur Alkan, KEDV Gıda Mühendisi ve Süt ve Süt ürünleri Eksperi Nurper Özcan ve İyimser Abla Kurucu Ortağı Aysel Şairoğlu katıldı. Başarılı kadın girişimcileri ve bölgenin TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan ile üyelerini bir araya getiren etkinlikte girişimcilik dünyasında öne çıkan kadınların başarı hikayeleri ve deneyimleri anlatıldı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ