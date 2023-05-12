Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın konuşmasının sonunda sahneye çıkan CHP Milletvekili Adayı Özsaçmacı ve İl Başkanı Yıldız, anlam yüklü bir forma hediye etti. Özsaçmacı ve Yıldız, bu vesileyle geçtiğimiz aylarda silahlı saldırı sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’i andı.

Mansur Yavaş, şampiyonluğu büyük oranda garantileyen Çorumspor’u tebrik etti.

Forma takdiminin ardından Millet İttifakı Milletvekili Adayları; Mehmet Tahtasız, Bekir Özsaçmacı, Burçin Solmaz Polat ve Seyit Ahmet Güher, Mansur Yavaş’la birlikte mitinge katılanları selamladı.