Havaların ısınmasıyla mangal sezonu açıldı. Ancak alım gücünün azalmasıyla birlikte mangalın tadı kaçmış durumda. Çünkü 4 kişilik bir ailenin eti, içeceği, ekmeği, mangal kömürü ve ulaşım masrafı derken en az 1000 lirayı gözden çıkarması gerekiyor.

EN BÜYÜK MALİYET ET

Son bir yılda neredeyse bütün gıda ürünlerine yüzde 100’ün üzerinde zam geldi. Buna karşılık alım gücü azaldı. Kırmızı ete gelen zamlar yüzde 100'ü aşarken, bugün bir kilo köfte kasaplarda ortalama 550 liraya satılmaya başladı.



BEYAZ ET DE BÜTÇEYİ ZORLUYOR

4 kişilik bir aile mangal yapmak istediğinde en az 1 kilogram köfte almak zorunda kalıyor. Dolayısıyla mangalda tavuk etinin ağırlığı artıyor. Ancak beyaz ete gelen zamlar da bütçeyi zorluyor. Bir kilogram ızgaralık tavuk için ortalama 250 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor.

Mangal için sadece et almak yetmiyor. Ekmek ve içecek de şart. 4 kişilik bir aile için 4 ekmek 32 lirayı buluyor. Bugün 2,5 litrelik bir kola ise 50 liradan satılıyor.Mangalın olmazsa olması mangal kömürünün kilogram fiyatı ortalama 45 lira. Bir mangal için ortalama iki kilogram harcama yapıldığı düşünüldüğünde 90 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor.Mangal araç ve gereçleriniz yoksa işiniz daha zor demektir. En düşük ızgara telinin fiyatı da 150 - 200 lira arasında değişiyor.