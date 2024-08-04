Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (TESKOMB) Yönetim Kurulu Üyesi Turan Yapıcı, mangaldan çıkan ateşten etkilenip kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Olay, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi.
Turan Yapıcı ile yanındaki kişinin yakmak istedikleri mangal bir anda parladı.
Mangaldan çıkan alevler Turan Yapıcı'nın elbiselerine sıçradı.
Yapıcı'ya yanında bulunan arkadaşı müdahale ederek üzerindeki elbiseleri çıkarttı.
Alevler söndürülürken Yapıcı'nın yaşadığı panikle kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği öğrenildi.
Editör: İHA AJANS