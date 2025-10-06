Sakarya’nın Karasu ilçesinde Denizköy Mahallesi’nde sahilde dolaşan vatandaşlar, kumun üzerinde yerde çıplak halde hareketsiz yatan erkeği görerek durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan inceleme neticesinde cesedin, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 27 yaşındaki Yunus Tufan’a ait olduğu belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Tufan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Muhabir: İHA AJANS