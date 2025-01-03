Tok ve Şahin, okulun son durumuyla ilgili bilgi alırken gelecekte bölgeye sağlayacağı katkılar hakkında görüşlerini paylaştı.

Alaca’da yapımı süren Selin Şahin Ortaokulu, modern mimarisi ve çağdaş eğitim olanaklarıyla dikkat çekiyor. İnşaatın hızla ilerlemesi, bölge halkı ve eğitim camiası tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki öğrencilerin daha kaliteli bir eğitim ortamına kavuşması hedefleniyor.

Mamak Belediye Başkanı Şahin, yaptığı açıklamada eğitimin toplumların kalkınmasındaki en önemli unsurlardan biri olduğuna vurgu yaptı. Başkan Şahin, “Bu tür projelerle ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

ÜZEYİR ŞAHİN’DEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Projeye büyük destek veren hayırsever iş insanı Üzeyir Şahin, bu girişimin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti. Şahin, “Eğitime yapılan her yatırım, ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Bu projede yer almaktan gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

ALACA İÇİN YENİ BİR EĞİTİM MERKEZİ

Alaca Kaymakamı Engin Tok ise Selin Şahin Ortaokulu’nun bölgeye olan katkılarından bahsetti. Kaymakam Tok, “Bu okul, yalnızca bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda ilçemizin gelişimine büyük bir katkı sağlayacak bir projedir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ