Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) ve Bağımsız Büro Sendikası İl Temsilcisi Hayati Çam, Çorum Valilik Yemekhanesi konusunu gündeme getirdiği açıklamasında, “Konfederasyon ve Sendika Temsilciliğimizin yaptığı çalışmalar neticesinde Ocak ayında Valilik Yemekhanesi ücretlerine zam yapılmamış, seçim sonunda zam yapılacağı duyumunu almaktayız. Devlet katkısı Valilik Yemekhane işletme hesabına ne kadar kaynak aktarılmaktadır? Defterdarlık yemekhanesinde en düşük ücret 25 TL, İl Özel İdaresinde 30 TL iken, Valilik Yemekhanesinde yemek ücreti 50 TL olarak alınmakta diğer kurumlarda yenilmeyen yemek ücretleri yanmamakta, ancak pahalı ücret alınan Valilik Yemekhanesinde yenilmeyen ücretler yanmaktadır. Bu ise yemek maliyetini aylık bazda 50 TL üzerine çıkarmaktadır. Bu hukuksuz düzenin değişmesi için Konfederasyon Temsilciliği olarak mücadelemiz sürecektir. Bedel ödemekten asla korkmuyoruz. Haklı davamızın sonuna kadar arkasındayız. Kimlerin nasıl bedel ödediği ile ilgili daha sonra ayrıntılı basın açıklaması yapılacaktır” ifadesinde bulundu.

Editör: HABER MERKEZİ