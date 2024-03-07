Çorum Merkez Teslim Köyü’ne dadanan hırsızlar köylülerin canına tak ettirdi. Her ay bir eve hırsız girdiğini dile getiren köy sakinleri önlem alınmasını istiyor.

Alınan bilgiye göre geçtiğimiz hafta Ali Topakkaya’nın kapı kilidini kırarak evinin bahçesine giren hırsızlar Topakkaya’ya ait 19 ADA 585 plakalı motosikleti çaldı. Neredeyse her ay bir eve hırsız girdiğini dile getiren Topakkaya, sık sık yaşanan hırsızlık olaylarının tüm köy sakinlerini korkuttuğunu söyledi.

Durumu jandarmaya bildirdiklerini ancak hırsızlık olaylarının çözülemediğini kaydeden Topakkaya, motosikleti ve diğer değerli eşyaları çalındıktan sonra çareyi evine güvenlik kamerası taktırmakta buldu.

Hırsızlık olaylarının üst üste gelmesi ve hırsızların yakalanamaması üzerine önlem almak zorunda kaldıklarını kaydeden Topakkaya, “Geçtiğimiz günlerde komşumun evine de hırsız girdi, Komşunun tüm değerli eşyalarını kamyonetle götürdüler. Benim 2015 model motosikletimi çaldılar. Hırsızlar evlere girip halı, kazan, bakır eşyalar, motorlu testere ve değerli eşyaları çalıyorlar" dedi.