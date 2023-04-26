Geçtiğimiz Cumartesi Günü Mecitözü ilçesi Alancık Köyü’nde katıldığı düğünde başına isabet eden mermi ile ağır yaralanan 36 yaşında ki Ozan Özşahin, kaldırıldığı Mecitözü Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Jandarma ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Alancık Köy muhtarı Timuçin Ç.(36) ile birlikte Hamza Ç., Hüseyin Ç.(24), Zehra Ç., Celal Ş.(45) ve Arda K.(33), jandarmada ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Timuçin Ç., Hamza Ç., Celal Ş. ve Arda K. mahkemece tutuklanırken, Zehra Ç. ve Hüseyin Ç., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.