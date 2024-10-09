TBMM Genel Kurulu’nun önceki gün yapılan oturumunda 7 Ekim 2023’ten beri yaklaşık 50 bin kişiyi öldürerek 100 bin kişiyi de yaralayan İsrail hakkında söz alan YRP Kocaeli Milletvekili Aşıla iktidara çok sayıda soru yöneltti.

Milletvekili Aşıla “Mademki artık hedef Türkiye’dir, öyleyse şu soruların cevabını arıyoruz” şeklinde başladığı konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

“Suriye’yle neredeyse sınırları kaldıracağımız bir dönemde bu muazzam birlikteliği neden bozdunuz? Suriye ve İran sınır mayınlarını neden temizlettiniz? İsrail terör örgütü Gazze’ye saldırdığında değil de Lübnan ve İran’a saldırdığında mı asıl hedefin Türkiye olduğunu anladınız? Madem hedef Türkiye’dir, İsrail’le olan siyasi, iktisadi ve askerî ilişkileri neden sonlandırmıyorsunuz? Mademki “İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye.” diyorsunuz, diplomatik ilişkileri neden kesmiyorsunuz? Bakü-Ceyhan Boru Hattı’nı neden kapatmıyorsunuz? Kürecik ve İncirlik üslerini neden kapattırmıyorsunuz? İsrail’le dolaylı ticareti neden sonlandırmıyorsunuz? “Neden? Neden? Neden?” diyor, teşekkür ediyorum.”