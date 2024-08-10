Alınan bilgiye göre Kale Mahallesi Ekin Caddesi’nde kullandığı maddenin (Bally) etkisi bir tütüncü dükkanına giren Emre Ö., bıçakla saldırdığı iddia edilen işyeri sahibi Necip K. tarafından tabanca ile vuruldu.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak acil ameliyata alındı.

Necip K. ise olay yerinde ekiplerince gözaltına alınanarak polis merkezine götürüldü.

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK