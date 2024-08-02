Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Digitürk, Trendyol Süper Lig ve 1.Lig maçlarının önümüzdeki üç sezon boyunca beIN Sports’ta yayınlanmasıyla ilgili sözleşme imzaladı.

İki kurum arasında, TFF’nin Riva’daki tesislerindeki, Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, beIN Medya Grubu ve Digiturk CEO’su Yousef Al-Obaidly, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig kulüp başkanları ve temsilcileri, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ile beIN Medya Grubu ve Digiturk yöneticileri katıldı.

Türkiye’nin spor ekranı Digiturk, beIN SPORTS ile 23 yılı aşkın bir süredir Türk futbolunun en büyük yatırımcısı konumunda yer alıyor. beIN SPORTS’un uluslararası medya gücü sayesinde Türk futbolu dünya çapında 100’den fazla noktada futbolseverlerle buluşuyor. Anlaşma kapsamında Süper Lig ve TFF 1. Lig’in yurt içi ve yurt dışı maçları 2026-27 sezonunun sonuna kadar beIN SPORTS ile tüm dünyada ekranlara gelecek.

Geçtiğimiz Mart ayında TFF tarafından gerçekleştirilen ihalede en yüksek teklifi veren ve şartları yerine getirerek ihalenin kazananı olan beIN Sports, önümüzdeki üç yıl boyunca Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in yayıncısı olmaya devam edecek.