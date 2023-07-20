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Aile komiteleri, iyileşmiş gençler ve gönüllüler, Lösemili Çocuklar Köyü’nün tertemiz doğasında bir araya geldi. Ev tekstilinden beyaz eşyaya, mobilyadan elektrikli küçük ev aletlerine kadar birçok farklı ürün, ihtiyaç sahibi kanser hastalarına ulaştırılmak üzere paketlendi, tırlara yüklendi ve Ankara’dan yola çıkarıldı.

LÖSEV Genel Koordinatör Yardımcısı Nurgül ÇELEBİ, ihtiyaca ve kanser hastalarının taleplerine göre kolilerin hazırlandığını belirterek, “Türkiye genelinde yüzlerce ailemize yüzlerce koliyi ellerimizle hazırlamanın ve ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.