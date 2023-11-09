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Çorum Özel Pınar Anadolu Lisesi Okul Müdürü Onur Yazgan ile Biyoloji öğretmenleri Yasemin Altun ve Gülşah Dolma, lösemi hastalığı ile ilgili bilgilendirmede bulundular ve farkındalık oluşturmak üzere, bu yıl löseminin simgesi olan “turuncu kurdele” takarak beyaz tuvale avuçlarının içlerine sürdükleri boya ile baskılar yaptılar.

Löseminin bulaşıcı olmadığını, diğer bireylere bulaşmadığını anlatan eğitimciler, löseminin büyük oranda tedavi edilebildiğini de vurgulayarak, “Lösemili hastaların hastalıktan kurtulmaları için sadece ilik nakli vererek bir canın yeniden hayata tutunmasını sağlamamız mümkün” diye konuştular.