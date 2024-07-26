Pekşen ailesi, SMA tip 2 ilerleyici kas hastalığına yakalanan minik Linda’nın tedavisi için hayırsever kişi ve kuruluşların desteğini bekliyor.

Linda Pekşen’in babası Ahmet Can Pekşen, Valilik onaylı kampanyanın 10 aydır devam ettiğini, Valilik onayının bitmesine 2 ay kaldığını, Linda’nın tedavisi için gerekli olan masrafın ve ZOLGENSMA ilacının alınması için 1.824.000,00 ABD dolarının sağlanması gerektiğini, kampanyanın henüz yüzde 32 seviyesinde olduğunu bildirerek, “kızımız 11.5 kilo. Son 1.5 kilosu kaldı. Bu kiloyu almadan tedavisini yaptırmamız, ilacını almamız gerekiyor” dedi.

Dünyaya geldiğinde henüz 15 günlük iken topuk kanının incelenmesi sonucu SMA tip 2 teşhisi konulan Linda Pekşen için yurt dışından alınması gereken gen tedavisi için Valilik onaylı kampanya başlatıldı.

Mutluluğun yerini kaygı, korku ve gözyaşının aldığı Pekşen ailesi, 22 aylık minik kızlarını sağlığına kavuşturmak için mücadele ediyor.

Kampanyaya hayırsever kişi ve kuruluşların desteği bekleniyor.

VALİLİK ONAYLI İBANLAR

Alıcı: LİNDA PEKŞEN

AÇIKLAMA : Linda ya umut ol

TÜRKİYE İŞ BANKASI

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Editör: HABER MERKEZİ