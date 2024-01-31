Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, limon soslarına yeni düzenlemeler getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, limon suyu izlenimi veren soslar artık Türkiye'de satılamayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca alınan karara göre limon suyu izlenimi veren; limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri ürünler yurt içinde satılamayacak.

Bakanlığı hazırladığı yönetmelik yürürlüğe girdi. Buna göre, limon suyu izlenimi veren; limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek. Bu kapsamda yurt içinde piyasaya arzına izin verilmeyen ürünler 31 Aralık 2024'ten sonra piyasada bulundurulamayacak.