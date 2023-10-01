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Hikmet K.(31)’in kullandığı 19 AAZ 357 plakalı otomobil Çorum-Laçin karayolunun 17. Kilometresinde çarpıştığı kazada hafif ticari araç yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İhbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari araçta sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Ömer Ç.(45), Satılmış S.(75) ve Gülizar S.(70) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye sevk edildi.

Yaralılardan Gülizar S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.