İlçede kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kuran 7 kadın, gözleme, katmer, yanıç, mantı, erişte gibi unlu mamüllerin üretimine başladı.

Laçin Belediyesi de kooperatife katkı vermek amacıyla kentteki en önemli mesire alanlarından biri olan Yeşil Göl mesire alanında Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne yer tahsis etti.

Kooperatif Başkanı Serap Şefika, Yeşil Göl'de unlu mamullerin yanı sıra çerez ve içecek de satarak gelir elde ettiklerini söyledi.

Kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle daha önce geziler düzenleyip örnek kooperatifleri incelediklerini belirten Şefika, gezilerden aldıkları cesaretle kurdukları kooperatifi büyüterek, üretimi artırmak istediklerini kaydetti.