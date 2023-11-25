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Laçin Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende öğrenciler gösteriler sundu. Laçin Milli Eğitim Müdürü Adnan Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, öğretmenlerin kutsal bir mesleği icra ettiğini belirtti.



Öğrencilerin tiyatro ve oratoryo gösterileriyle devam eden etkinlikte, şehit öğretmenlerin anısına video gösterimi izletildi. Törende ayrıca mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

Törene, Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek, Laçin Jandarma Komutanı Teğmen Erdinç Karakülah, Laçin İlçe Emniyet Amiri Hamdi Gevrek katıldı.