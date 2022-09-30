İlk olarak Laçin Belediyesi’ni ziyaret eden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve Milletvekili Erol Kavuncu, belediyenin yatırımları hakkında bilgi aldılar.

AK Parti İlçe Başkanı Selami Gaffar, 2019’da belediyeyi devraldıktan sonra ilçeye birçok hizmet kazandırıldığını, halkın da bu hizmetlerin farkında olduğunu ifade etti. 2019 seçimlerinde halka verilen sözlerin tamamına yakınının bittiğini belirten Gaffar, “Zorlu bir sürece rağmen bugünlere geldik. 2024 yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerine kadar belediye başkanımızla birlikte halkımıza, ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz. En büyük hedefimiz 2023 seçimleri. 2023 seçimlerine giderken Laçin teşkilatları olarak birlik, beraberlik ve uyum içerisinde hareket ediyoruz. Laçin 2023 seçimlerine hazır” dedi.

Teşkilatlarla birlikte çalışmalarını yürüttüklerinin anlatan Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez de, “İlçe başkanımızla yola çıkarken abi kardeş olarak yola çıktık. Göreve geldiğimizde ilçemize hizmet getireceğiz dedik. Seçim döneminde halka vaat ettiğimiz projelerin bugün yüzde 90’ını tamamladık. Vaatlerim arasında olmayan hizmetleri de ilçemize kazandırdık. Pandemi ve dünyayı etkisi altına alan ekonomik darboğaza rağmen büyük yatırımlar aldık. Göreve geldiğimizde ilaçlama yapacak aracımız yoktu. Ama bugün araç filomuza 5 araç kazandırdık. Durmadan hizmete devam edeceğiz. Yapacağımız daha çok hizmet var. Sanayideki işyerleri için arsa ürettik. En büyük sorunumuz bu. İki mahallemizde şu anda doğalgaz var. Bir mahallemiz kaldı. Oraya doğalgaz verilmesi için sizlerden destek bekliyoruz” diye konuştu.

Milletvekili Kavuncu ise, 2023 seçimlerinden zaferle çıkacaklarını belirterek, Türkiye’nin emin adımlarla yoluna devam edeceğini söyledi. Laçin'de AK Parti teşkilatları ve belediyenin ortaya koyduğu birlikteliğin memnuniyet verici olduğunu kaydeden Milletvekili Kavuncu, “İlçe başkanımız ve belediye başkanımızın arasındaki abi-kardeş hukuku örnek bir davranış. Ortaya konan birlik ve beraberlik hizmetleri de beraberinde getiriyor. Laçin önümüzdeki dönemin parlayan yıldızı olacak. Çorum’a tek kalemde yapılan en büyük yatırımlardan birisi olan Kırkdilim projesi hızla ilerliyor. Burası tamamlandığında ilçe halkımız konforlu bir şekilde ulaşım sağlayacak. İlçe Başkanımız ve belediye başkanımız Ankara’da hizmet için koşturuyorlar. Ankara’ya geldiklerinde tevazu ve samimiyetlerinden ödün vermeden ısrarla yatırım talebinden bulunuyor ve istediklerini de alıyorlar. 2023 seçimleri yüzyılın seçimidir. Bir ve beraber olmalıyız. Seçimden zaferle çıkmamız gerekiyor. Bugüne kadar yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Hizmetleri en iyi şekilde anlatmalıyız” diye konuştu.

Milletvekili Ceylan ise, Laçin'i ilk kez TOKİ ile buluşturduklarını belirterek, ilk etapta 78 konut yapılacağını açıkladı. Arsa üretildiği müddetçe konut yapmaya devam edeceklerini anlatan Milletvekili Ceylan, "Laçin halkı isteyecek biz yapacağız. Laçin için asrın yatırımlarından birisi doğalgazdır. Doğalgazın Laçin’e gelmesi bir devrim. Çoğu ilçede doğalgaz yok. Biz sadece ilçelerimizi değil beldelerimize ve büyük köylerimize de doğalgaz vereceğiz. Laçin'deki diğer mahallemizi de doğalgaza kavuşturacağız" diye konuştu.

Çorum’u spor ve sağlık kenti yapacaklarını kaydeden Ceylan, "Son noktayı onkoloji hastanesiyle koyuyoruz. Onkoloji hastanemizi yıl sonu inşallah hizmete açacağız. İlçelerimizle beraber Çorum’u spor kenti yapalım diye yola çıktık ve Laçin’e de 3 adet sentetik çim sahayı kazandırdık. Aynı şekilde 3 adet voleybol, basketbol sahası kazandırdık. Ayrıca ilçemize bir Gençlik Merkezi ve Kadın Kültür Merkezi kazandırdık. Şuanda faal durumdalar. Laçin ekonomisini hareketlendirecek, cazibe merkezi haline getirecek Yeşilgöl’ü turizme kazandırdık. Burası doğa turizminde cazibe merkezi olacak. Kırkdilim tünelleri projesinin tamamlanmasıyla birlikte ilçemiz cazibe merkezi olacak. Laçin’imizin doğal güzelliğini avantaja çevirip cazibe merkezi yaptık. Hizmet bizim önceliğimiz. İlçemize arıtma tesisi kazandırdık. Belediyemizin araç parkını güçlendirdik. Sanayi dükkanlarımızın sözünü aldık. Onları da yapacağız" dedi.

Önümüzdeki sene 2023 seçimlerinin yapılacağını hatırlatan Milletvekili Ceylan, “Sadece bizim için değil tüm dünyadaki mazlumlar için dini ırkı fark etmez, ezilenler için Şangay zirvesi öncesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği fotoğraf çok önemli. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi bölgesinde olursa olsun ayçiçeğinin yönünü güneşe döndüğü gibi yönünü Türkiye’ye dönüyor, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a dönüyor. Bu fotoğraf dünyaya mesaj. Dünyadaki tüm mazlumlar için gururdur. Ekonomide sorunları yavaş yavaş aşmaya başladık. Tüm dünyayı etkiledi bu kriz. 2023 seçimlerinde de yolumuza devam edeceğiz. Derdimiz Çorum'a hizmet etmek. Derdimiz de, sevdamız da Çorum" ifadelerini kullandı.



(İHA)