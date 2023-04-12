Kısa süre önce tamamlanan bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeni bir görünüme kavuşan Laçin İlçe Halk Kütüphanesi, gençlerin ve öğrencilerin uğrak noktası oldu.

Bünyesindeki farklı içeriğe sahip kaynakları ilçe halkının kullanımına sunan kütüphanede, öğrencilerin eğlenirken öğrenebileceği etkinlikler yapılıyor.

Laçin İlçe Halk Kütüphanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kütüphanede 100 Etkinlik Projesi" kapsamında mart ayında 29 etkinlik yapıldığı bildirildi.

Her hafta değişen içeriklerle vatandaşlara yönelik zeka oyunları, film gösterimleri, önemli gün ve haftalara yönelik programlar ve konferanslar düzenlendiğinin belirtildiği açıklamada, "Öğrencilerin hem okul saatleri içindeki planlanan ziyaretleri esnasında, hem de okul dışı uğradıkları keyifli bir mekana dönüşen kütüphane ile öğrenciler bilgiye hem ulaşmakta, ders çalışmakta, hem de oyun oynamaktadır. Kısaca eğlenerek öğrenmek isteyen her vatandaşa hizmet etmeye devam ediyor. Mart ayından beri toplam 29 etkinlik yapılmış olup, etkinlikler tüm vatandaşlarımıza yönelik çeşitlenerek devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, gelecek aylarda kadınlara ve dezavantajlı gruplara da yönelik etkinlikler düzenleneceği kaydedildi.