Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Camii için ilk adım atıldı.



Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Camii ile ilgili Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda Teknik Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.



Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, HİTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, İl Müftüsü Muharrem Biçer, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ile diğer yetkililerin katıldığı toplantıda, 2019 yılında yapımına başlanan fakat maddi imkânsızlıklar nedeniyle tamamlanamayan Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Camiinin inşaatı için gerekli planlamalar yapıldı.



Bilindiği gibi caminin yapımı için 2019 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlangıç ödeneği olarak sağlanan 500 bin lira ile 1. faz inşaat çalışmalarına başlanılmış, temel kazısı yapılarak grobeton atıldıktan sonra inşaat çalışmaları durmuştu.

(Haber Merkezi)