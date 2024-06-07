Çorum Valiliği himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen “Kültürümüze Yön Verenler” Kütüphane Söyleşileri Projesi devam ediyor.

Proje kapsamında; öğrencilere Türk-İslam tarihinin ve ilimizin bilinen ilim ve irfan sahibi büyüklerinin yaşam felsefelerini anlatan Hitit Üniversitesi Öğretim Üyeleriyle bir araya gelen Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, bu anlamlı projeye vermiş oldukları destekten dolayı kendilerine teşekkür etti.

Programa; İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş da katıldı.

Editör: Haber Merkezi