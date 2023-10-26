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“Vatan olma, millet olma, tek vücut, tek yürek olma nedenimiz olan Cumhuriyetimizin doğuşunu kutlayalım dersek vatan haini mi ilan edileceğiz?” diye soran CHP’li Nazik Bulut, sosyalmedya hesabından bir açıklama yaparak: “Cumhuriyetimizin 100. Yıl Kutlamaları bir bir iptal ediliyor. Üzülüyorum. Filistin’deki savaşa, Gazze’deki ölen çocuklara üzüldüğüm kadar üzülüyorum” görüşüne yer verdi.

“Şimdi çıkıp bütün yurtta Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutlayalım dersek vatan haini mi olacağız?” diyen Bulut, paylaşımında tepkisini şöyle sürdürdü: “Vatan olma, millet olma, tek vücut, tek yürek olma nedenimiz olan Cumhuriyetimizin doğuşunu kutlayalım dersek vatan haini mi ilan edileceğiz? Türkiye Cumhuriyeti Laik bir hukuk devleti olarak kuruldu ve öyle de kalacak. Bugün bu savaşları gördükten sonra Cumhuriyete dört elle sarılmak zorunda olduğumuzu içimiz acıya acıya bir kez daha anlıyoruz.

100 yıl önce yaşanan savaşı, emperyalist devletlerin üzerimize nasıl çöktüğünü, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan göz bebeğimiz Cumhuriyetimizin, 100 yıldır yapılan tüm saldırılara karşı nasıl dimdik ayakta kaldığını anlamak için, Bir Suriye, bir Lübnan, bir İran, bir Filistin olmamak için tam da bugün Cumhuriyeti coşkuyla kutlamamız gerekiyor. Her şeyden önce bu ulusal görevimizi, kendimize ve geçmişimize borçluyuz.

Türk milleti, yüzyıllar boyunca kendi egemenliğini kullanmasına engel rejimlerin acısını çekmiş, bütün bu acıların sonunda 1923 yılında bir Devrimci, dahi bir komutan ortaya çıkmış, halkıyla birlikte emperyalistlere karşı kafa tutarak tarihi bir destan yazmış, kazanılan bu zaferin sonucunda ülkemizin, toplumsal, siyasal, ekonomik, kültürel dönüşümünü sağlayan bir değer ortaya koymuştur.

Türk milletinin bağımsızlığını ilan ederek millet olma bilincine sahip olduğu bayramın adıdır CUMHURİYET.

Cumhuriyet, sadece toplumu değil, bireyi de bağımsızlaştıran ve özgürleştirendir. Cumhuriyet; Akıldır. Bilimdir. İrfandır. Sorgulayandır. Düşünendir. Kucaklayandır. Eşitleyendir. Barıştırandır. İyi ki varsın CUMHURİYET Nice yüz yıllara”