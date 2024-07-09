Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası 12-21 Temmuz tarihleri arasında İsveç'in Malmö kentinde yapılacak. Bu önemli şampiyona öncesi Ankara'da kampa giren millilerin başında Çorumlu antrenör Mesut Kuşgöz yer alırken, Aybüke Banu Şimşek, Yağmur Yeşil, Asude Tuba Şimşek, Uğurcan Dursun, Yiğit Furkan Şimşek ve partner sporcu olarak Halil İbrahim Zer sporcu olarak kampa çağrılan Çorumlu sporcular oldular.

Şampiyona öncesi sıkı bir hazırlık dönemi içerisinde olduklarını ifade eden Çorumlu milli takım antrenörü Mesut Kuşgöz, İsveç'ten madalya ile döneceklerini ifade etti. Çorumlu sporculara ve diğer illerden gelen sporcularla iyi bir milli takım olduklarının da altını çizen Kuşgöz, Türk halkının kendilerine güvenmelerini ve desteklemelerini istedi.

Editör: RIFAT KARA