1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada mahkeme karşısında SEGBİS yolu ile cezaevinden ilk ifadesini veren E.Ö., Ata Emre Akman'ı tasarlayarak öldürmediğini söyledi. E.Ö., babasının eski dini nikahlı eşi Sultan ile problemler olduğunu onun evini taşlamak için olay yerine gittiğini söyledi. E.Ö., "Ben kimseyi tasarlayarak öldürmedim. Ben sadece Sultan D.'nin evini taşlamak için gitmiştim. Üç kardeşiz. Sultan D.'nin kızı babama mesaj atıyordu. Sürekli bizimle uğraşıyordu. Bizimle görüşmek istedi. Sultan, 2012-2013 yıllarında bizden çek çaldı. Sürekli bizi tehdit ediyordu, babam ile Sultan arasında anlaşmazlık vardı. Biz onlardan kaçıyorduk. 2020 yılı öncesinde Sultan ile anlaşmazlık yoktu. Sultan'ın beraber yaşadığı şahısla aramızda anlaşmazlıklar oldu. Sultan ile ilgili olarak babamla özel bir görüşmemiz olmadı. Olay günü 11 Mayıs'ta 13-14 tane bira içtim. Babam ile birlikte vakit geçirdik. Sonra arkadaşlarımın yanına gittim. Sonra eve gittik. Sultan ile bizim evimizin arasında 5-6 dakika sürüyordu. Olay günü Sultan ile ilgili hiçbir şey konuşmadık. Babam sızdı kaldı. Ben de Sultan'ın küçüklüğünden beri bize yaşattıklarını düşündüm. Öfkelendim. Yanıma bıçağımı aldım ama amacım onun evini taşlamaktı. Giderken yoldan taş aldım. Sultan'ın yaşadığı binaya geldim. Genç motokuryeyi gördüm. Yanına gidip Sultan'ın orada olup olmadığını sormak istedim. Ben, 'Sultan D.'ye mi geldin' deyince 'Ebru Gündeş'e geldim' dedi. Ben de kendisine 'neden benimle tersleşiyorsun' dedim. Boğuşma oldu. Bıçağı bir kere salladım. Sonrasını hatırlamıyorum. Maktule 25 kere bıçak sallamışım. 25 kere sallasam da o gün beni buna neyin sevk ettiğini hatırlamıyorum. Olay öncesinde babamın beni Sultan'a karşı doldurması falan olmadı. Babamın yönlendirmesi olmadı" dedi.

Baba hakim karşısında

E.Ö.'nün babası Orhan Ö. ise mahkemede verdiği ifadesinde şunları söyledi:

"Sultan ile uzun süreli telefon görüşmesini oğlum değil ben yaptım. Sultan'ın kızıyla görüştüm. Benden yardım istedi. Sultan bana takıntılıydı. 2010-2013 yılları arasında Sultan ile ilişkimiz oldu. Sonra gitti benim arkadaşlarımdan biriyle evlendi. Olay gününde oğlumla eve geldik. Direkt uzandım. Uyumuşum. Ben oğluma da 'üzerini değiştir uyu' dedim. Ben yatağımdan polisin gelmesiyle ile olayı öğrendim. Oğlumla da asayiş şubede karşılaştım. Ne istedin insanlardan dedim. Ben yapmadım baba dedi. Ben de kendine de yaktın beni de yaktın dedim. Üzerime atılanlar iftiradır."

Cinayet olayı evinin önünde yaşanan Sultan isimli kadın, Orhan Ö. ile eski tarihte birliktelikleri olduğunu söyledi. Orhan Ö. tarafından kendisine yönelik yapılan suçlamaları reddeden Sultan, sürekli tehdit edildiğini söyledi. Sultan, "Olay günü gürültüyü duydum. Koşarak aşağıya indim. Ata'nın nabzını kontrol ettim. Nefes almıyordu. Geçen sene E.Ö. benim kapımı taşladı. E.Ö.'den sonra babası Orhan bana saldırdı. Orhan bana yönelik sürekli tehdit ve hakaretlerde bulundu. Bu olaydan iki üç gün önce E.Ö.'nün telefonundan beni aradı. Seni öldüreceğim dedi. Anne babamın evini de kurşunlattı" iddialarında bulundu.

Avukat Erenci: "Çok üzgünüz"

Ata Emre Akman ailesinin gönüllü avukatı İbrahim Erenci ise davaya verilen arada açıklamada bulundu. Avukat Erenci, "17 yaşındaki katil ile onu azmettirdiğini düşündüğümüz ve iddia ettiğimiz babasının ifadeleri alındı. İfadeler bana göre son derece tutarsız ve hukuki değeri olmayan beyanlardan ibaret. Kilit tanıklar var onlar dinleniyor şimdi. Bugün tabii ki mahkeme heyetinin takdirinde olmakla birlikte mütalaa verileceğini tahmin ediyorum. Mütalaa verildikten sonra da biz hukuki olarak ciddi bir açıklama yapabiliriz. Hadiseyle ilgili olarak söylenebilecek çok şey var. Biz avukatlar, duygularımızdan arınarak beyanda bulunmanın çok zor olduğu bir davanın içindeyiz. Çok üzgünüz, başta aile olmak üzere tüm Türkiye'nin başı sağ olsun" dedi.