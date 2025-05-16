HEM YURTİÇİ HEM YURTDIŞI BEDEL BELİRLEYENLER VAR

İslam Alemi’nin dini bayramından olan Kurban Bayramı, bu yıl 6 Haziran’da başlayacak ve 9 Haziran’da sona erecek. Bayrama yaklaşık 2 hafta gibi kısa bir süre kala sivil toplum (STK) kuruluşlarının bu yılki kurban hisse bedellerini derledik. Kimi yurtiçi kimi ise yurtdışı olmak üzere pek çok STK kurban hisse bedeli fiyatlarını açıkladı. Türkiye Diyanet Vakfı, Kızılay, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), İHH, Cansuyu ve Verenel Derneği hem yurtiçi hem de yurtdışı hisse bedeli belirledi.

EN YÜKSEK BEDEL LÖSEV VE CANSUYU DERNEĞİ’NDE

2025 yılı Kurban Bayramı yurtiçi kurban hisse bedeli 4 bin TL ile 15 bin 900 TL arasında değişen fiyatlara sahip. Hisse bedelini 4 bin TL olarak belirleyen STK, İDDEF oldu. 15 bin 900 TL’lik yurtiçi hisse bedeli ise LÖSEV tarafından belirlendi. Yurtdışı kurban hisse bedeli ise 3 bin 490 TL ile 16 bin TL arasında değişen fiyatlara sahip. Kardeş Eli Derneği, 3 bin 490 TL’lik hisse bedelinin sahibi olurken 16 bin TL’lik hisse bedelinin sahibi STK ise Cansuyu Derneği oldu.



KURUM ADI YURT İÇİN KURBAN HİSSE BEDELİ (TL) YURT DIŞI KURBAN HİSSE BEDELİ (TL) Mehmetçik Vakfı 14.500 - LÖSEV 15.900 - Darüşşafaka 12.500 - Türkiye Diyanet Vakfı 13.500 5.450 - 11.000 (Filistin) Kızılay 13.250 5.250- 13.250 (Gazze) İDDEF 4.000 (Büyükbaş) - 5.000 (Küçükbaş) 9.800 (Gazze) İHH 8.500 8.500 Cansuyu Derneği 15.000 4.500 (Afrika) - 5.500 (Asya) - 7.600 (Arakan ve Yemen) 14.000 (Filistin) - 16.000 (Gazze)

Verenel Derneği 15.000 5.000 (Afrika) - 8.000 (Gazze) - 12.000 (Suriye) Yeryüzü Doktorları - 4.600 - 15.500 (Gazze) Kardeş Eli Derneği - 3.490 (Afrika) - 12.490 (Gazze Büyükbaş) Vuslat Derneği - 3.800 (Afrika büyükbaş) - 5.000 (Afrika küçükbaş) -12.500 (Gazze)