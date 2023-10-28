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Hayırsever vatandaş Ali Turhan Güleç (Hacı Çevşenli), Hıdırlık Kur’an Kursu inşaatı için rekor bağışta bulundu.

Çorum’un en eski Kur’an Kursunun yeni ve modern bir bina inşası için İl Müftüsü Muharrem Biçer yardım çağrısında bulunmuştu. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan hayırsever vatandaş Güleç (Hacı Çevşenli), Hıdırlık Kur’an Kursu inşaatı için 3 milyon 500 bin TL’lik bir bağışta bulundu.



Hayırsever vatandaşa yaptığı bu anlamlı bağış dolayısıyla Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan tarafından gönderilen “Teşekkür Belgesi” ve “Kur’an-ı Kerim” hediyesini takdim eden İl Müftüsü Biçer, “Kur’an kursumuz için vakfımıza yapmış olduğu maddi katkılar ve gösterdiği teveccüh dolayısıyla hayırsever Hacı Çevşenli amcamıza teşekkür eder, yardımlarının Cenab-ı Hak katında makbul olmasını niyaz ederim.” dedi.



Müftü Muharrem Biçer, ayrıca “60 milyon TL’ye malolacak Hıdırlık Kur’an Kursu’nda şu ana kadar nakdi ve ayni olmak üzere 35 milyon liralık bağış yapıldığını dile getirerek inşaatın tamamlanabilmesi için 25 milyon TL’ye daha ihtiyaç bulunduğunu vurgulayarak hayırseverlere yeniden yardım çağrısında bulundu.

Belge takdiminde, Müftü Yardımcısı Fazıl Saraç ve TDV Şube Sorumlusu Ramazan Tarık Gökçe de hazır bulundu.