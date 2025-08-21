Çorum İl Jandarma Komutanlığı, sürdürülebilir av ve yaban hayatının korunması için 2025-2026 Av Dönemi’nde de denetim ve kontrollerini kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.

Yasal mevzuatın jandarmaya verdiği yetkiler doğrultusunda, paydaş kurumlarla iş birliği içinde yürütülecek çalışmalarla, av ve yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarının korunmasının hedeflendiği belirtildi.

23 Ağustos 2025’te başlayacak av sezonu öncesi yapılan açıklamada, avcılık yapacak vatandaşlara önemli hatırlatmalar yapıldı.

Buna göre “avcıların, avcılık ve avlanma izinlerini almaları ve yanlarında bulundurmaları, yalnızca izin verilen türleri, bölgelerde ve zamanlarda avlanmaları, koruma altındaki türlere, üreme dönemlerine ve avlanma yasaklarına dikkat etmeleri, tüfek ruhsatı ve taşıma kurallarına uygun hareket etmeleri, çevreye ve doğaya zarar vermemeleri” gerektiği vurgulandı.

Ayrıca yasa dışı kara avcılığıyla mücadele kapsamında, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi veya Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden yapacakları ihbarların büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Muhabir: Haber Merkezi