Yeni sezonda Süper Lig’e yükselme mücadelesi verecek olan Arca Çorum FK’da Tuncay Şanlı’nın istifasıyla boşalan teknik direktörlük görevine getirilecek isim henüz belli olmadı. Kulislerde adı Arca Çorum FK ile anılan isimlerden ikisi ön plana çıkıyor. Bu isimlerin ikisi de geçen sezon takımlarını Süper Lig’e çıkartma başarısı gösterdi.

TAŞDEMİR ‘TEKLİF ALMADIM’ DEMİŞTİ

2020-2021 Sezonunda Arca Çorum FK’yı çalıştırdıktan sonra başına geçtiği Bodrum FK’yı önce 1.Lig’e, ardından da Süper Lig’e çıkartan İsmet Taşdemir, biten sezonda da Kocaelispor’u şampiyon yaparak Süper Lig’e taşımıştı.

Sezonun son maçından sonra görevinden ayrıldığını açıklayan ve birçok takımın gündeminde olan İsmet Taşdemir’le yaptığımız görüşmede, Çorum FK’dan henüz bir teklif almadığını belirtirken, tüm tekliflerle ilgili 10 Haziran’dan sonra değerlendirme yapacağını açıklamıştı.

Taşdemir’in yeni sezonda da şampiyonluğa oynayacak bir takımı çalıştırmak istediği bilinirken, Çorum FK’nın da en ciddi adaylarından biri olduğu bilgisine ulaşıldı.

HÜSEYİN EROĞLU CEP YAKIYOR

Arca Çorum FK’nın gündeminde 1 numara olan ismin ise Hüseyin Eroğlu olduğu iddia ediliyor. Geçen sezon başına geçtiği Gençlerbirliği’ni kısıtlı imkânlara rağmen Süper Lig’e çıkartan Hüseyin Eroğlu da yeni sezon öncesinde birçok takımın radarında yer alıyor. Gençlerbirliği’nde göreve gelirken 1,5 yıllık imza atan ve yeni sezon için Başkent ekibiyle sözleşmesi bulunan Hüseyin Eroğlu’nun göreve devam edip etmeyeceği 14 Haziran’da yapılacak genel kuruldan sonra belli olacak. Şampiyon hocanın, göreve devam etmek için Gençlerbirliği’nden 25 milyon lira talep ettiği belirtilirken, Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Amed Sportif Faaliyetlerin ise Eroğlu’na 50 milyon liralık bir teklif sunduğu ifade ediliyor.

KAMPTAN ÖNCE BELLİ OLACAK

Arca Çorum FK’da başta teknik direktör olmak üzere transfer çalışmaları büyük bir gizlilikle yönetilirken, Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, yeni teknik direktörün 26 Haziran’da Bolu-Gerede’de başlayacak yeni sezon hazırlıklarında takımın başında olacağını söyledi.