Kısa adı UCİM olan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği tarafından, Çorum’un tek butik kreşi “Özel Küçük İzler Gündüz Bakımevi” velilerine “Montessori” sistemiyle eğitim konusunda seminer düzenlendi.

TSO Salonu’ndaki seminer, veliler tarafından ilgiyle izlendi.

20 yıllık deneyime sahip bir ekole dayalı olan “Küçük İzler”in Kurucu Müdürleri Yetkin Özbey ve Figen Özbey. Müdürleri ise Aynur Olukcu ve Banu Turgut.

Seminerde, Av. Sema Nur Şen, eğitimci-aile danışmanı Menekşe Fakı, uzman psikolog Özlem Peker Çağlar ve avukat-arabulucu Hande Güllü bilgilendirme yaptılar.