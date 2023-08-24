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Buna göre Çorum Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı ile İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay İlhan Uzunoğlu ilimizden başka illere atanırken, ilimize de bir Vali Yardımcısı ve yeni Jandarma Komutanı ataması gerçekleştirildi.

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre Çorum’da Vali Yardımcısı ve Kaymakamların görev yeri değişti. Karara göre Çorum Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı Kastamonu Vali Yardımcısı olurken, Çorum Vali Yardımcılığı görevine ise Malatya Vali Yardımcısı Kenan Eskin atandı.



Ayrıca Bayat Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu Adıyaman Sincik Kaymakamı, Mecitözü Kaymakamı Mustafa Atış Elazığ Maden Kaymakamı, Laçin Kaymakamı Pınar Ayaz Artvin Kemalpaşa Kaymakamı, Dodurga Kaymakamı Göktuğ Kaan Ayaz Artvin Valiliği Hudut Mülki İdare Amiri ve İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişi oldu.



Öte yandan karara göre Çorum’un iki ilçesine ise kaymakam atandı. Nevşehir Acıgöl Kaymakamı Çorum’un gelini eski Laçin Kaymakamı Emine Karataş Yıldız Boğazkale Kaymakamlığı görevine atanırken,

Konya Kulu Kaymakamı Ramazan Polat ise İskilip Kaymakamı olarak görevlendirildi.

ALBAY ÇETİNKAYA ÇORUM’A ATANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan karara göre ayrıca 42 ilin jandarma komutanlıklarına atamalar yapıldı. 13 ilin komutanının merkeze çekildiği karara göre Çorum’da yıllardır başarı ile görev yapan İl Jandarma Komutanı Kd. Albay İlhan Uzunoğlu, Jandarma Genel Komutanlığı emrine tayin olurken, Çorum İl Jandarma Komutanlığı görevine ise İzmir Bornova Jandarma Tugay Komutanlığı Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Naim Çetinkaya atandı.