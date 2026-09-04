İskilip’in en büyük köylerinden Kurusaray ile Kuzköy’ün birleşim noktasında yaşanan sorunun uzun süredir devam ettiğini ifade eden vatandaşlar, kanalizasyon hattının vidanjörlerle defalarca açılmasına rağmen kısa süre sonra yeniden tıkandığını iddia etti.

Sorunun kalıcı olarak çözülebilmesi için bölgeye yeni bir kanalizasyon hattı yapılacağının kendilerine bildirildiğini belirten vatandaşlar, aradan aylar geçmesine rağmen herhangi bir çalışma başlatılmadığını söyledi.

Kanalizasyon hattıyla ilgili sürecin bürokratik nedenlerle uzadığını öne süren vatandaşlar, bu süre içerisinde atık suların yola, bahçelere ve çevredeki arazilere akmaya devam ettiğini dile getirdi.

Öte yandan bölgede oluşan kanalizasyon kaynaklı sorunların yanı sıra yol kenarında meydana gelen çökme de vatandaşları endişelendiriyor. Pazara gelen sebze ve hayvan taşıyan kamyonların yanı sıra traktörlerin de kullandığı güzergâhta güvenlik önlemi alınmasını isteyen vatandaşlar, hem kanalizasyon sorununun hem de yoldaki çöküntünün bir an önce giderilmesini talep etti.