Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın (DOKAP) 2026 yılı yatırım programı kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Küçük Aile İşletmelerinde Süt Hijyeninin Sağlanması Projesi” kapsamında temin edilen 260 mobil süt sağım makinesi törenle üreticilere teslim edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen dağıtım törenine Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ile siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üreticiler ve davetliler katıldı.

HEDEF, KALİTELİ VE HİJYENİK SÜT ÜRETİMİ

Proje ile Çorum’da faaliyet gösteren küçük ölçekli süt sığırcılığı işletmelerinin modern sağım ekipmanlarıyla desteklenmesi, sağım işlemlerinin daha uygun koşullarda gerçekleştirilmesi ve süt üretiminde hijyen standartlarının yükseltilmesi hedeflendi.

Bu kapsamda öncelikli olarak 5 ila 10 baş sağmal dişi sığıra sahip küçük aile işletmeleri belirlenerek 260 adet mobil süt sağım makinesi temin edildi. Toplam bütçesi 6 milyon 433 bin 674 TL olan projenin 4 milyon 503 bin 572 TL’si DOKAP katkısından, 1 milyon 930 bin 102 TL’si ise üretici ve faydalanıcı katkısından karşılandı. İlk aşamada dağıtımı yapılan 260 mobil süt sağım makinesinin temini için ise 4 milyon 856 bin 852 TL harcama gerçekleştirildi.

ÇORUM’DA 256 BİN TONUN ÜZERİNDE ÇİĞ SÜT ÜRETİMİ

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 2026 yılı faaliyet raporunda yer alan verilere göre, kentte 2025 yılında anaç sığırlardan 256 bin 372 ton çiğ süt elde edildi.

2024 yılında 1.584 işletmeye toplam 33,84 milyon TL çiğ süt desteği sağlanırken, 2025 yılı sonu itibarıyla 1.477 işletmenin ürettiği süt destekleme kapsamına alındı.

Kentteki süt üretiminin kırsal ekonomi açısından önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekilirken, hayvan varlığının artırılmasının yanı sıra mevcut hayvanlardan daha kaliteli, hijyenik ve ekonomik değeri yüksek süt elde edilmesinin de hedeflendiği belirtildi.

Mobil süt sağım makineleriyle elle sağımın oluşturabileceği hijyen risklerinin azaltılması, sağım süresinin kısaltılması ve üreticilerin iş gücünden tasarruf etmesi amaçlanıyor. Ayrıca elde edilen sütün pazarlanabilir niteliğinin artırılması da projenin hedefleri arasında bulunuyor.

260 MAKİNE 12 İLÇEDEKİ ÜRETİCİLERE ULAŞTIRILDI

Proje kapsamında dağıtılan mobil süt sağım makineleri Çorum’un 12 ilçesindeki küçük aile işletmelerine ulaştırıldı.

Toplam 260 mobil süt sağım makinesi, kent genelindeki küçük aile işletmelerinin kullanımına sunuldu. Dağıtılan makinelerin ilçelere göre sayıları şöyle: “Merkez: 91; Osmancık: 41; Mecitözü: 29; Sungurlu: 27: Bayat: 15; İskilip: 13; Uğurludağ: 13; Oğuzlar: 10; Kargı: 7; Laçin: 6; Boğazkale: 4 ve Dodurga: 4”

PROJE GENİŞLEYECEK

Projenin DOKAP katkısından kalan 1 milyon 200 bin TL ödeneğin değerlendirilmesi amacıyla revizyon çalışması yapılması ve projenin kapasitesinin artırılması planlanıyor.

Yapılacak revizyonla ilk etapta desteklenen 260 işletmeye ek olarak daha fazla küçük aile işletmesinin modern sağım ekipmanlarından yararlandırılması hedefleniyor. Ayrıca mobil süt sağım makineleri sayesinde üreticiden tüketiciye uzanan süt üretim zincirinin tamamına katkı sağlanması bekleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, projenin yalnızca bir makine dağıtımından ibaret kalmayarak Çorum’daki küçük aile işletmelerinin süt üretim altyapısını kademeli olarak geliştiren, süt hijyenini ve ürün kalitesini yükselten sürdürülebilir bir destek modeline dönüşmesini amaçladıklarını kaydetti.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, DOKAP desteğiyle çiftçiye kazandırılan süt sağım makineleri sayesinde üretime güç kattıklarını belirterek; “Üreticilerimize teslim edilen makineler; küçük aile işletmelerimizin iş yükünü hafifletecek, zamandan tasarruf sağlayacak ve üretim kapasitesini güçlendirecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; çiftçimizin emeğini desteklemeye, tarım ve hayvancılığımızı modern yatırımlarla büyütmeye devam edeceğiz. Süt sağım makinelerinin üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Üreten çiftçimiz güçlü, Çorum’umuz güçlü” dedi.

Törende konuşan Vali Ali Çalgan da küçük aile işletmelerinin üretim kapasitesine ve süt kalitesinin artırılmasına önemli katkı sağlayacak olan projeye verdikleri destekten dolayı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ederek üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından küçük aile işletmelerine süt sağım makineleri dağıtıldı.