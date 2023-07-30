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AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, köylerde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için İl Özel İdare yöneticileri ile toplantı yaptı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında yapılan toplantıda köylerden gelen talep ve öneriler masaya yatırıldı.

İl Genel Sekreteri Recep Çıplak ve İl Özel İdaresi kurum müdürlerinin köyler hakkında brifing verdiği toplantıda Milletvekili Ahlatcı, bol bol not alarak, köylere yapılacak yatırımlar için çözüm odaklı çalışma yapacağını söyledi.

Türkiye Yüzyılı’nın şehirlerini inşa etmek için kararlılıkla çalışmalara devam edeceklerini belirten Ahlatcı, "Bugün Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi, İl Genel Sekreterimiz Sayın Recep Çıplak ve İl Özel İdaresi Kurum Müdürlerimizle bir araya gelerek; yürütülen çalışmaların niteliğini daha da artırmak ve hayata geçirilecek projeleri güçlendirmek için yeni projeksiyonlar üzerine fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

"KÖYLERİMİZ EN GÜZEL HİZMETİ EN GÜZEL ŞEKİLDE ALACAKTIR"

Toplantıda köylerde yaşayan vatandaşların tüm istek ve taleplerini masaya yatırdıklarını ifade eden Ahlatcı, "Acil yapılması gereken hizmetler brifing olarak tarafınıza sunuldu. Özel idare tam kadro olarak bilgi paylaşımı yaptı ve köy sorumlularının görüşlerini istişare ettik. Amacımız, köylerimizin en iyi hizmetleri alması için gerekli çalışmaları değerlendirmek ve en iyi imkanları sağlamak adına özveriyle çalışmaktır" diye konuştu.

Çorum halkının refahı ve mutluluğu için var güçleri ile çalışmaya devam edeceklerine vurgu yapan Ahlatcı, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için birlikte el ele vererek güzel projelere imza atacaklarını kaydetti.

Kendisine brifing halinde sunulan dosyaları tek tek inceleyen Milletvekili Ahlatcı, bu dosyalarda bulunan istek ve talepleri yerine getirmek için Ankara'da yoğun mesai harcayacağını dile getirdi.

"ÇORUM'U MODERN YOLLARLA BULUŞTURACAĞIZ"

Ahlatcı, Özel İdare’deki toplantıdan sonra Çorum Karayolları 73. Şube Şefi Mustafa Akkaş ve DSİ İl Müdürü Murat Kabakçı ile bir araya geldi.

Çorum'un altyapı ve ulaşım projeleri hakkında brifing alan Milletvekili Ahlatcı, çözüm noktasında ortak akıl ve iş birliği ruhuyla hareket edeceklerini kaydetti.

“Halkımızın güvenli ve modern yollarla ulaşımını sağlamak, su kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde yönetmek için işbirliği içinde çalışıyoruz” diyen Ahlatcı, Çorum'un geleceği için atılacak her adımda, ortak hedefin Çorum halkının refahını artırmak ve vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak olduğunu söyledi.