Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) 2023 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısında seçimler de gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığını yaptığı ve basına kapattığı toplantıda yapılan seçimler neticesinde yeni encümen üyeleri ile katip üyeler ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı üyesi belirlendi.

Toplantıya CHP İl Başkanı Ümit Er, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay İlhan Uzunoğlu, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, İl Müftüsü Muharrem Biçer, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile muhtarlar katıldı.

Çırağan Düğün Salonu’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantıda KHGB’nin 2022 yılı kesin hesapları ile ilgili Birlik Müdürü Nuri Eser tarafından bilgi verildi. Vali Çiftçi’nin açılış konuşması ile devam eden, dilek ve temenniler bölümünde muhtarların daire müdürlerine sorunlarını anlattığı toplantıda Birlik Encümeni’nde görev yapmak üzere İl Genel Meclis Üyelerini temsilen 2 kişi, muhtarları temsilen de 2 kişi seçildi.

Vali Mustafa Çiftçi de Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin geride kaldığını ve ülkeye hayırlar getirmesini diledi. Ayrıca KHGB seçimlerinde alınacak kararların da köylere ve ilimize hayırlı olmasını temenni etti.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ile AK Partili Suat Atalay ve Yıldız Bek’in aday olduğu kapalı zarf açık tasnifle yapılan seçimde Bektaş 128 oyla yeniden seçilirken, bir diğer üye ise 92 oy alan Bek oldu. Atalay ise 71 oyda kaldı.

Salonda hazır bulunan 190’ın üzerinde muhtardan 5’i de KÖYDES Encümen Üyesi seçilmek için yarışa girdi. Buna göre Kadıkırı Köyü Muhtarı Hakan Pehlivan 97 alarak seçimi kazanırken, bir diğer kazanan ise 95 oy alan Sarmaşa Köyü Muhtarı Halil İbrahim Şimşek oldu.

Muhtarlardan diğer aday olan Küçük Gülücek Köyü Muhtarı Hacı Koca’ya 83, Çatak Köyü Muhtarı Cemal Karataş’a 20 ve Kınık Köyü Muhtarı Ferhat Şenol’a ise 13 oy çıktı.

2022 yılı mali raporlar ile kesin hesap cetvellerinin onaylandığı toplantıda SYDV üyeliği için de bir muhtar seçimi yapıldı. Toplantı yemek ile son buldu.