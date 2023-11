Tahmini Okuma Süresi: dakika

Tahtasız, “Çiftçilerimizi üretime küstürdünüz, köylerimizi boşalttınız. Köylerimizde okulu, sağlık ocağını kapatırsanız, tarımsal sulamayı artırmaz, köylerimize gerekli yatırımları yapmaz, internet, telefon altyapısını geliştirmez, içme suyu temininde yetersiz kalırsanız üretimdeki bu yangını daha da büyütürsünüz” dedi.



“KÖYLER BOŞALIYOR”

Milletvekili Tahtasız, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Sizin iktidarınızda kendi kendine yeten tarım ülkesi olmaktan çıktık. Tarım ürünlerini ithal eden ülke hâline geldik. 21 yıldır AKP iktidarının yanlış tarım politikalarından dolayı 25 milyon dekar arazimiz ekilmiyor. Çiftçilerimizi üretime küstürdünüz, köylerimizi boşalttınız. Köylerimizde okulu, sağlık ocağını kapatırsanız, tarımsal sulamayı artırmaz, köylerimize gerekli yatırımları yapmaz, internet, telefon altyapısını geliştirmez, içme suyu temininde yetersiz kalırsanız üretimdeki bu yangını daha da büyütürsünüz. Köylü çiftçimiz çocuğunu evlendiremez hâle geldi. Köylerimizde yaş ortalaması 55, genç nüfus yok. Bu politikanız değişmezse yakında ekip biçecek çiftçi de bulamayacağız, dışa bağımlı hâle geleceğiz.”

ÇİFTÇİ YARDIMA MUHTAÇ BIRAKILDI“Siz, çiftçimizi sevmiyorsunuz, çiftçimizi yardımlara muhtaç ettiniz. Çiftçimize 5 bin TL emekli ikramiyesini dahi çok gördünüz. Sayın Bakan, bu sorunu çözün, çiftçimizin hakkını savunun, hakları olan 5 bin TL'yi lütfen ödeyin.Çiftçimiz tarım hasadına başlıyor, ithalatın önünü açıyorsunuz, ihracatı yasaklayarak çiftçimizi mağdur ediyorsunuz. Yüzde 100 enflasyon olduğu ülkemizde geçen yıl 200 gr ekmeğin fiyatı 2 TL iken buğday 6 TL'ydi fakat bu yıl 7,5 TL olan ekmek ama hâlâ buğday fiyatımız 6 lira ile 9 lira arasında gezmektedir. Bu, sizce tezat değil mi, çiftçimize bunu anlatırsanız seviniriz.”ÇİFTÇİ, SİZİN YÜZÜNÜZDEN YALANCI ÇIKTI“Çiftçimizi Toprak Mahsulleri önünde günlerce beklettiniz "Ürün ödemelerini otuz gün içinde yapacağız." dediniz, ödemeleri iki ay içerisinde zor yaptınız. Çiftçimiz borçlu olduğu esnafa sizin yüzünüzden yalancı çıktı. "Ton başına arpada 500, buğdayda 1.000 TL destek vereceğiz" dediniz, yılın sonuna yaklaştık, ne ödeme var ne de başvuru süresini başlattınız. Bu desteklemeleri ne zaman ödeyeceksiniz, çiftçimiz sizden bekliyor Sayın Bakan. Pancar fiyatının 2.800 TL olmasını beklerken çiftçimiz maalesef 1.800 TL fiyat karşısında pancar ekiminden vazgeçmek zorunda kalacak. Alın teri akıtan çiftçilerimiz devletin onlara sağladığı desteği katbekat, fazlasıyla hak ediyor. Kaba yemde destek primi on yıldır aynı kaldı.”İŞTE YARIM KALAN YATIRIMLAR“Çiftçimizin derdi çok, tarımsal sorunlarımız büyük. O nedenle milletvekili olduğum Çorum'un tarımsal sorunlarına değinmek istiyorum. Az önce tarımsal sulamada yaptığınız yatırımlardan bahsettiniz ama bu yatırımlardan maalesef Çorum hak ettiği desteği alamadı. Koçhisar tarımsal sulama kanalı; Osmancık, Laçin, Dodurga ilçelerimizin 60 bin dekar arazisini sulayacak Obruk Dutludere tarımsal sulaması yıllardır yarım kaldı. Sungurlu Barajı ve tarımsal sulama kanalı; Servan Köyü Göleti ve tarımsal sulama kanalı ihalesi; Kargı Tosya Kızlaryolu Barajı, Süreyyabey Barajı tarımsal sulama kanalı; Osmancık İçmesuyu ve Arıtma Tesisi; Çorum Boğazkale Emirler Köyü Gölet Projesi; Uğurludağ Başkışla Göleti ve Sulama Projesi; Çorum İskilip Derekarkın Göleti sulama kanalı; Çorum Bayat, İskilip, Uğurludağ ilçelerinde 86 bin dekar araziyi sulayacak olan Tımarlı-2 Kızılırmak Sulama Projesi; Çorum Mecitözü Hıdırlık Göleti kapalı sulama sistemi; Çorum Oğuzlar Yağmurdere Göleti sulama kanalı; Çorum merkeze bağlı Harmancık Köyü Göleti Proje ihalesi; Çorum Sungurlu Kırankışla Barajı'nın yapımı; Çorum Sungurlu Kaledere Sarıcalar Barajı'nın yapımı; Çorum Sungurlu Diği Göleti söz verilmesine rağmen hâlâ ya ihalesi yapılmadı ya da projeler yarım kaldı. Bu saydıklarımın hepsi yarım kalan projeler Sayın Bakan. Tarımsal kalkınmanın önünü açın. Şehirlerden Çorum'a tarımsal sulama kanalları ısrarla yapılmıyor, ihmal ediyorsunuz. Tabir yerindeyse Kızılırmak akıyor, Çorumlu çiftçi bakıyor. Ben, bu saydığım projelerin hangi aşamada olduğunu ve ne zaman biteceklerini sizlerden öğrenmek istiyorum.”ELDEN ALINAN ÖĞÜN OLMAZ,O DA VAKTİNDE BULUNMAZ“Sayın Bakan, kafayı ithalata takmışsınız. Atasözümüz der ki: "Elden alınan öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz." Alınması gereken başka tedbirlerimiz de var Çorum için. Yine, Türkiye'nin sayılı kuş cennetleri arasında gelen Çorum Gölünyazı Kuş Cenneti kaderine terk edilmiş durumda. Bir doğa harikası olan ve içerisinde 75 çeşit kuş türü barındıran Gölünyazı'nın, gelecek nesillere aktarılması için bir an önce harekete geçilmesi gerekiyor ve burada tedbir almanız gerekiyor.”KIZILIRMAK’TA SU SEVİYESİ DÜŞÜYOR“İlimizden de geçen 355 kilometre uzunluğundaki Kızılırmak'ta su seviyesinde düşüş var, bu konuda gerekli önlemleri almanız lazım. Kızılırmak üzerinde, 1996 yılında başlayıp 2009 yılında su tutulmaya başlayan Obruk Barajı esas gayesi sulama, içme suyu ve elektrik üretimi olduğu hâlde, baraj on dört yıldan fazladır hizmette olmasına rağmen, sadece elektrik üretimi amaçlı kullanılmaktadır. Bu barajın sulama amaçlı kullanılması gerekiyor.”ÇİFTÇİYE ÜRÜN BAZLI DESTEK VERİLMELİ“Merkezdeki Derinçay 1990 yılına kadar balık tutulabilen, köylerimizin bahçesini, tarlasını sulayabilen, zengin bir su kaynağımızdı. Bugün eski hâlinden eser yok, sanayi artıkları o bölgeyi kirletti. Önemli tarım arazilerinin olduğu bölgede tarımsal sulama kanalları da yapılmamış. Baraj çevresinde Çorum merkeze bağlı Salur, Tozluburun, Hacıbey, Babaoğlu ve Dut köylerinde acilen sulama kanallarının yapılması gerekiyor. Devlet planlama teşkilatını kurmalısınız. Mazot, gübre desteği vereceğinize çiftçimize ürün bazlı destek vermelisiniz. Çiftçimiz önceden gereken erken taban fiyatını bilmeli ve üretimini ona göre yapmalıdır. Üreticimiz 1 kilo soğanın maliyetini 4,5 liraya mal etmesine rağmen, şu anda ihracatı yasakladığınız için Çorum'daki mor soğan ve normal soğan üreticimiz zorda ve bu sorunu, bir an önce ihracatı açarak gidermelisiniz.”