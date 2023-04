Köylerinin sıkıntılarının giderilmesi konusunda Ceylan’ın yardımını esirgemediğini kaydeden Akseki Köyü Muhtarı Ali Çakar, “Köyümüzün daha modern ve yaşanabilir bir hal alması için gerek altyapı gerekse içme suyu ihtiyacımızı karşılamak amacıyla gerekli hassasiyeti gösteren Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan’a köyümüz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Milletvekili Ceylan’a istedikleri her an ve günün her saatinde ulaştıklarını belirten Muhtar Çakar, “Köyümüze yapılan hizmetler, yatırımlar ve ayrıca ne zaman bir istek ve talep de bulunsak her zaman yanımızda olduğu için ayrıca teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Milletvekili Ceylan’ın Çorum halkı için bir değer ve önemli bir kazanç olduğunun altını çizen Muhtar Çakar, köylerinin sorunlarını dile getirmek için her zaman ulaşabildikleri milletvekillerin başında geldiğine vurgu yaptı.

Bayat ilçesi Akseki köyüne içme suyu temini amacıyla köyün alt kotlarında bulunan içme suyu kaynağının depoya terfi edilmesine ilişkin ihale çalışmaları tamamlandığının müjdesini veren Milletvekili Ceylan, “Bu kapsamda 2022 yılında içme suyu borularının ihalesi yapılarak alımı tamamlanmıştır. İçme suyu borusu olarak; 3.030 metre 80/40 atü düktil boru, 500 metre 75/10 atü PE boru ve 1.500 metre 63/10 atü PE boru alınmıştır. Toplamda boru alımı için 1.700.000 TL ödenek kullanılmıştır” dedi.

“Bunun yanında 500 metre Enerji Nakil Hattı (ENH) ve trafo yapım işi ihalesi tamamlanmış ve yükleniciye yer teslimi yapılarak işe başlanmış ve iş 20 gün içerisinde tamamlanacak olup, 480.000 TL harcama yapılacaktır” diyen Milletvekili Ceylan, “Terfi binası (biriktirme binası 50 m3) yapımı ile terfi ve isale hatlarının kazısının yapılması işi Bayat Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihalesi yapılmış ve yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Enerji nakil hattı, Terfi binası (biriktirme binası 50 m3) yapımı ile terfi ve isale hatlarının kazısının yapılması işi hava şartlarının uygun olduğu dönemde hızlı bir şekilde tamamlanacaktır. Akseki köyüne içme suyu tesisi yapımı için toplamda 2.680.000 TL harcama yapılacaktır” şeklinde konuştu.

Muhtarların vatandaş ile aralarında köprü olduğunu kaydeden Milletvekili Ceylan, “Muhtarlarımız yoldaştır, muhtarlarımız omuzdaştır, sırtınızı güvenle dayayacağınız birer dağdır. İnsanların dertlerine çare olan, vatandaşın müşkülünü çözen, yurdun en ücra köşelerinde devletin müşfik eli, tatlı dili olan muhtarımızla daha nice yollar yürüyeceğiz” diye konuştu.

Bugün olduğu gibi 2023 yılından sonrada köylerin refahı için muhtarlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerine vurgu yapan Milletvekili Ceylan, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde medeniyet hazinemizi muhafaza görevi ve millete hizmet bilincinin sorumluluğuyla emin adımlarla 2023'e doğru birlik, beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi. (Haber Merkezi)