Toplu ulaşım hizmetini kamulaştıran Çorum Belediyesi yeniliklere imza atmaya devam ediyor. Toplu taşımada hizmet kalitesini artıran Çorum Belediyesi, araçlarını şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeniliyor. Çorum Belediyesi tarafından satın alınan 1 adet 155 yolcu kapasiteli BMC marka körüklü otobüs Çorum’a ulaştı.

Yeni körüklü otobüs, Çorum halkının ulaşım ihtiyacını karşılamak için hizmet vermeye hazır bir şekilde bekliyor. Şehrin yoğun olan hatlarında daha fazla yolcu taşıma kapasitesi ve modern donanımı ile hizmet veren bu otobüs, toplu taşıma hizmetlerinde yeni bir dönemin başlangıcını da temsil ediyor.



BAŞKAN AŞGIN TEST ETTİ

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yeni otobüsün direksiyonuna geçerek aracı test etti. Çorum halı için daha modern ve konforlu bir toplu taşıma hizmeti sunmayı amaçladıklarını dile getiren Başkan Aşgın, yeni aldıkları körüklü otobüsün, daha fazla yolcu taşıma kapasitesi ve modern donanımı ile Çorumluların daha rahat ve konforlu bir seyahat sunacağını ifade etti. Başkan Aşgın ayrıca, belediye olarak toplu taşıma hizmetlerini sürekli geliştirmeye ve vatandaşların taleplerini karşılamak için yeniliklere devam edeceklerini sözlerine ekledi.

“TOPLU ULAŞIMA NEFES ALDIRACAK”

Körüklü otobüsün arife günü itibariyle hizmet sunmaya başlayacağını açıklayan Başkan Aşgın “Körüklü otobüsü yoğun hatlarda kullanacağız. Özellikle hastane, KYK yurdu bölgesinde körüklü otobüsümüz toplu ulaşıma nefes aldıracak. 155 yolcu kapasiteli, her türlü donanıma sahip, çevreci bir motoru var. Hizmet kalitesini artırmaya devam ediyoruz. Hehşehrilerimiz güle güle kullansınlar.” dedi.



AKŞEMSEDDİN KAVŞAĞI’NDAN İLK

GEÇEN ARAÇ KÖRÜKLÜ OTOBÜS OLDU

Belediye Başkanı Aşgın körüklü otobüsle kısa bir gezintiye de katıldı. Başkan Aşgın körüklü otobüsle trafiğe yeni açılan çevreyolu Akşemseddin Kavşağı’ndan geçiş yaptı. Böylece, yapımı tamamlanarak bugün itibariyle trafiğe açılan kavşaktan ilk geçen araç da Çorum Belediyesi körüklü otobüsü oldu.

(Volkan SINAYUÇ)