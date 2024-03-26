Sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’yle (BETAM) hazırladığı araştırmasının şubat sonuçlarını açıkladı.

Rapora göre konut reel satış fiyatları sekiz aydır düşüyor. Ülke genelinde fiyatlar geçen yıla göre yüzde 12,1 ve İstanbul’da yüzde 14,6 geriledi. Cari konut fiyatlarındaki artış oranı ocak ayına kıyasla ülke genelinde 8,8 puan azalarak yüzde 46,9’a düştü.

Reel konut fiyat endeksi şubatta ocağa kıyasla 4,2 puanlık azalışla 173,5’e geriledi. Ocaktan şubata enflasyon oranı yaklaşık yüzde 4,5’ken Türkiye genelinde cari konut fiyat artışı aynı dönemde yüzde 2,1’de kaldı.

Büyükşehirlerde düştü

Önceki yedi ayda olduğu gibi konut reel satış fiyatı üç büyükşehirde şubatta da düştü. Ocaktan şubata reel konut fiyatı İstanbul’da 4 puan, Ankara’da 3,2 puan, İzmir’deyse 4 puan azaldı. Şubat’ta reel konut fiyat endeksi İstanbul’da 170,3, Ankara’da 195,7, İzmir’deyse 177,6 oldu.

Depremin etkisiyle Şubat 2023’te geçici olarak yükselen yıllık reel fiyat marttan itibaren yeniden azalmaya başlamıştı. Şubat 2024’te yıllık fiyat değişimi oranı Ocak 2024’e kıyasla 6,5 puan azalarak yüzde -12,1’le negatife düştü.

İlan sayısı ülke genelinde ve üç büyükşehirde ocaktan şubata arttı. Satılık konut arzı geçen aya kıyasla ülke genelinde yüzde 3,2, Ankara’da yüzde 3,6, İzmir’deyse yüzde 4,4 yükseldi. İstanbul’daki artışsa yüzde 1,8 puanla diğer büyükşehirlere göre daha düşük.

Kiralık talebi yüzde 25 düştü

Türkiye genelinde enflasyondan arındırılmış reel kirada yıllık artışlar uzun süredir azalıyor. Mayıstan hazirana istisnai artış hariç, ortalama reel kirada yıllık artış Şubat 2023’te yüzde 86,6’yla zirve yaptıktan sonra inişe geçmişti. Kiralar aralık ayından ocak ayına 4 puanlık azalışla yüzde 9,5’e geriledi. Şubat ayındaysa ortalama reel kira yüzde 1,1 azaldı. Bu azalışla 2024 Şubat ayında ortalama reel kira 2023 Şubat ayının altına indi.

Kiralık konut talep göstergesi ağustos ile kasım arasında düşerken aralıkta ve ocakta bir miktar yükseldi. Şubat ayındaysa talep yatay seyretti. Kiralık konut talep endeksi ocaktan şubata yüzde 0,1 arttı. Yıllık bazda bakıldığındaysa kiralık konut talebinde yüzde 25’lik bir düşüş mevcut.