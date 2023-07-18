Kaza, Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray 3. Cadde üzerinde seyir halinde olan Engin Can E. idaresindeki 19 RE 754 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Salı Pazarı içerisinde bulunan zabıta kulübesine çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle kulübede maddi hasar meydana gelirken araçta bulunan sürücü Engin Can E., Umutcan K., Özcan K., Onur A. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.