Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, özelleştirme ihalesi 26 Mart 2025 Çarşamba günü düzenlenecek.

Bakanlığa bağlı olan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Dodurga ilçesi sınırlarında yer alan ve "S:90124" sicil numarası ile kayıtlı olan kömür madeni sahasının ruhsatını satışa çıkarıyor. Resmi verilere göre, ihale kapsamında devredilecek olan alanda yaklaşık 7 milyon 110 bin tonluk kömür rezervi bulunuyor.

Kömür rezervlerinin ruhsat devri yoluyla satışını kapsayan ihale, ilgili kurumlar tarafından yapılacak olan değerlendirme ve teklifler sonucunda gerçekleştirilecek. İhale tarihi, 26 Mart 2025 günü olarak açıklandı ve başvurular Enerji Bakanlığının belirlediği prosedürler doğrultusunda yapılacak.

Dodurga ilçesindeki kömür madeninin özel sektöre devredilmesiyle birlikte, bölgede ekonomik anlamda yeni yatırımların önü açılabilir. Yerel ekonomide hareketlilik yaratması beklenen bu hamle, bölge halkı için istihdam olanakları ve ekonomik canlanma açısından da önem taşıyor.

Editör: Haber Merkezi