Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Karınmış Çetinkaya, ilçede Kızılkanat Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası ailesi, akrabaları ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Alaca Belediye Başkanı Şerif Aslan başta olmak üzere çok sayıda MHP’li yetkili de katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya başta olmak üzere ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi