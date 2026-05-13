Dodurga Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda öğrenciler tarafından hazırlanan 12 proje sergilendi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin tarımdan teknolojiye kadar farklı alanlarda hazırladığı projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Bilimsel merakı ve yaratıcılığı desteklemek amacıyla düzenlenen fuarda öğrenciler, projelerini davetlilere tanıttı.

Okul müdürü Sait Yalçın, gençlerin bilim alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye'yi daha ileriye taşımada etkin rol üstlendiklerini söyledi.

Türkiye'de savunma sanayisinin hayal edilemeyecek noktaya ulaştığını belirten Yalçın, "Tüm bu başarılar, bugün bu fuarlarda ter döken çocuklarımızın içinden çıkan cevherler sayesinde mümkün oluyor. Projelerde emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum." dedi.

Fuar koordinatörü öğretmen Ali Gönüllü ise etkinlikle öğrencilere bilimi sevdirmeyi hedeflediklerini dile getirerek, "Bu yıl 12 farklı projemizle başvuruda bulunduk. Temel amacımız, öğrencilerimize bilime başlamaları için önayak olmaktı. Okul olarak bu süreci layıkıyla yerine getirdik ve neticede çok güzel bir fuar ortaya çıktı." diye konuştu.

Fuar boyunca stantlarda projelerini anlatan öğrenciler, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme fırsatı buldu.

Robotik kodlama ve çevresel sürdürülebilirlik gibi alanlarda hazırlanan projeler davetlilerden ilgi gördü.

Muhabir: Anadolu Ajansı