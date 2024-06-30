Çorum’da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre kızlar arasında sosyal medya üzerinden tartışma yaşandı.



Buharaevler Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde karşılaşan S.D. (16), B.D. (16) ve A.D. (17) ile G.T. (28), G.T. (19) arasında kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine taraflar yanlarında taşıdıkları bıçaklarla bir birlerini yaraladı.

Yaralı 5 kişi kendi imkanları ile gittikleri Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bir özel hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis çalışma başlattı.