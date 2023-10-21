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Olay, Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan B.D.(16) ile R.T. cadde üzerinde karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine R.T. yanında bulundurduğu bıçak ile B.D.'yi yaralayarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çarşı mahalle bekçileri, polis ekibi ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kız çocuğu, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri bıçaklama yaralamayı gerçekleştiren R.T.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.