Tahmini Okuma Süresi: dakika

Gazeteci Servet Seyfettin Mete’nin sunumunda gerçekleştirilen ve yerel sanatçıların konserlerle coşturduğu şenlikte ağalık ve fasulye yarışmaları da düzenlendi.

Çorum’un yetiştirdiği sevilen sanatçı Cangül’ün yanı sıra Tuğçe Kılıç, Emine Şanoğlu, Deniz Soydan ve Çiçek Erdemir’in sahne aldığı şenlik, omuz omuza, kol kola çekilen halaylarla devam etti.

Kızılpınar Köyü Muhtarı Ekrem Uyar, Dernek Başkanı Menduh Günen ve köy halkı tarafından organize edilen şenliğe, çok sayıda kurum ve firma da sponsorluk desteği verdi. Şenlik, coşkulu ve görkemli olduğu kadar olgunluk içerisinde geçti.

EN GÜZEL FASULYEYİ AHMET GÜLER YETİŞTİRDİ

Kızılpınar bölgesinde iklim ve hava şartlarından dolayı oldukça kaliteli, verimli ve lezzetli fasulye yetiştiriliyor.

Karagöl Fasulye Şenliği kapsamında düzenlenen fasulye yarışması da çekişmeli geçti. En güzel fasulye yarışmasının şampiyonu Ahmet Güler oldu.

10 üreticinin katıldığı yarışmanın jüri üyeliklerini; Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden Necibe Taş, Filiz Bakbak, Gönül Karataş ve Kübra Koyuncu yaptı.

Jürinin değerlendirmesi sonucu Ahmet Güler birinci, Naciye Aylan ikinci, Rafet İçer üçüncü oldu.

Dereceye giren fasulye üreticilerine çeşitli firmaların hediyelerini protokol üyeleri verdi.

2023’ÜN AĞASI RAMAZAN MUTLU

Karagöl Şenliğinde ağalık yarışması bir hayli çekişmeli geçti. Kınalı koçun satışa sunulduğu yarışmada adaylar açık artırma usulü kıyasıya yarıştı. Mure Tekstil sahibi Ramazan Mutlu, 52 bin liraya koçu alarak yılın ağası seçildi.

COŞKU DOLU ŞENLİK

Mangalların yakıldığı, semaverlerin kaynatıldığı, vatandaşların birbirleri ile sohbet ederek piknik yaptığı buluşma oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

Şenliğin sunucusu Seyfettin Servet Mete de performansıyla ve yaklaşımı ile göz doldururken, sponsorluklar, yarışmalar ve katılımcıların bağışları ile köy bütçesine önemli katkılar sağladı.

PROTOKOLDEN YOĞUN KATILIM

Kızılpınar Köyü Karagöl Fasulye Şenliğine; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, CHP İl Başkanı Ümit Er, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, DEVA Partisi İl Başkanı Av. Yunus Emre Özdemir, DEVA Partisi İl Başkan Yardımcısı Orhan Veli Yalçın, DEVA Partisi Kadın Kolları Başkanı Zehra Benli, Nüfus Müdürü Aziz Önal, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Çorum Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Çorum Çilingirler, Sobacılar ve Tenekeciler Odası Başkanı Hasan İlhan, Kahveciler Odası Başkanı Ahmet Şen, Fırıncılar Odası Başkanı İbrahim Kurt, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkçı, Par Plastik ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. sahibi İrfan Yaşar, Çorum Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikçi, Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Hacı Koca, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe, CHP Merkez İlçe Başkan Adayları Kayahan Boztepe, Av. Utku Ulaş Taşer, CHP eski Milletvekili Aday Adayı Av. Dinçer Solmaz, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum İl Sivil Toplumla İlişkiler eski müdürü Mustafa Bayrak ile çok sayıda davetli katıldı.