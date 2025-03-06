Çorum’da bir araya gelerek eğitim kitabı yazan 20 öğretmene, Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tebrik mektubu gönderdi.

Çorum’un Osmancık ilçesinde bulunan Osmancık 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu’nda görev yapan 20 öğretmen, yaptıkları ortak çalışmalar neticesinde "Geleceğe Uzanan Kökler" adlı eğitim kitabı yazdı. Toplam bin adet basılan ve 144 sayfadan oluşan kitap, kişisel gelişim konusuna odaklanıyor ve eğitimde değerler vurgusuyla öne çıkıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gönderdiği mektupla kitapta emeği geçen öğretmenleri tebrik etti.

"İNSAN YETİŞTİRMEK, SADECE BİLGİ VERMEK DEĞİL"

Bakan Tekin, yazdığı mektupta, "Kıymetli öğretmenlerim, bu toprakların mayasında ilim var, irfan var, değerlerimiz var. İnsan yetiştirmek, sadece bilgi vermek değil; karakter inşa etmek, medeniyetin taşıyıcısı nesiller yetiştirmektir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin mimarları olarak, eğitimi değerlerle yoğurup vicdanlı, ahlaklı ve irfan sahibi nesiller yetiştirme gayretiyle bu kıymetli esere hayat verdiniz. Gösterdiğiniz bu azim ve özveri için sizleri gönülden tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"TÜM ÖĞRETMENLERİMİZE MEKTUP

GÖNDEREREK BİZLERİ MUTLU ETTİLER"

Hazırlanan kitabın editörlüğünü yapan okul müdürü Şener Demir, "Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin’in özel kalem müdürü arayarak okulumuzun çıkarmış olduğu ‘Geleceğe Uzanan Kökler’ adlı kitabımız sebebiyle Sayın Bakanımızın tebriklerini iletti. Bu kapsamda tüm öğretmenlerimize mektup göndererek bizleri mutlu ettiler. İlgileri için Sayın Bakanımıza müteşekkiriz" diye konuştu.

Editör: İHA AJANS