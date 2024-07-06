AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Medya Tanıtım Başkanı Aylin Alveren Özen, İl Yönetim Kurulu Üyesi, çalışma arkadaşı Tuncay Yalçınkaya’nın minik oğlu Kerem Ege’nin sünnetinde “kirve” oldu.

Meral-Tuncay Yalçınkaya çiftinin küçük oğulları Kerem Ege’nin, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi İdris Kesgin ile birlikte kirveliğini üstlenen Aylin Alveren Özen, “Kirveliğin sadece erkeklere özgü olduğunu düşünmüyorum. Küçük Kerem Ege’ye sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi.

Bilindiği gibi, Anadolu’da kirvelik önemli bir toplumsal kurum. Sünnet olan çocuğun kirveliğini üstlenen kişi, adeta “baba yarısı” gibi önemli bir sorumluluk da üstlenmiş oluyor.

Kadınların kirve olduğuna ise pek rastlanmıyor. Bu bakımdan, Aylin Alveren Özen’in kirveliği “ilklerden biri” anlamına da geliyor.