Mehmet Gafar idaresindeki, Laçin Belediyesine ait 19 AU 988 plakalı kamyon, Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkisinde Şaban Uysal'ın kullandığı 19 M 5184 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyon sürücüsü Gafar hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü ile minibüste bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Kırkdilim mevkisinde ulaşım yaklaşık 2 saat kontrollü olarak sağlandı.



